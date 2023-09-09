Более 2,5 млн москвичей проголосовали на выборах мэра столицы к 20:00

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Больше 2,5 миллиона человек приняли участие в голосовании на выборах мэра Москвы к вечеру 9 сентября. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Второй день голосования на избирательных участках подошел к концу. <...> На данный момент в выборах приняли участие более 2,5 миллиона избирателей", – цитирует ее пресс-служба Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

По словам Кирилловой, серьезных нарушений во второй день голосования зафиксировано не было. Текущий избирательный процесс она оценивает как позитивный.

В свою очередь глава Общественного штаба Вадим Ковалев добавил, что наблюдатели, которых насчитывается больше 11 тысяч, следят за происходящим на участках круглосуточно, а при необходимости представители Штаба выезжают на места.

"Сообщения, которые мы получили за эти дни, в основном касаются каких-то технических и организационных вопросов и носят незначительный характер. Официальных жалоб <...> не поступало", – добавил он.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

Как сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, первый день голосования прошел "достаточно позитивно", серьезных нарушений выявлено не было.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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