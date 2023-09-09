Участниками розыгрыша "Миллиона призов" 10 сентября станут проголосовавшие до 20:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи, которые успеют проголосовать на выборах мэра в субботу через электронный терминал или онлайн до 20:00, попадут в розыгрыш "Миллиона призов" 10 сентября. Об этом сообщил глава ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

"Для тех, кто успеет сегодня проголосовать, придет на участок и воспользуется электронным терминалом до 20:00, те попадут в розыгрыш и испытают удачу завтра", – сказал он.

То же касается горожан, которые отдадут свой голос дистанционно. Победителей второго розыгрыша "Миллиона призов" определят в воскресенье до 10:00.

Пищелко напомнил, что всего по итогам акции будет разыграно 2,3 миллиона призов. При этом уже после первого розыгрыша было отобрано чуть больше миллиона победителей, некоторые из которых уже начали активировать свои баллы.

"Уже более 300 тысяч победителей акции зашли к нам на сайт, активировали свой код победителя и осуществляют заказы", – поделился Пищелко.

Ранее сообщалось, что призовые баллы акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" можно потратить на детскую одежду и обувь, школьные принадлежности, игрушки, поход в театр, музей и кафе.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Первый розыгрыш акции "Миллион призов" прошел в Москве