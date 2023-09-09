Вице-премьер Хуснуллин проголосовал на выборах мэра Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в субботу, 9 сентября, дистанционно проголосовал на выборах мэра Москвы. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

"Я считаю, что люди должны быть активными, граждански активными. Я лично сам проголосовал сегодня и сделал свой выбор", – приводятся в сообщении слова политика.

В приложенном к публикации видео зампред правительства призвал россиян проявлять гражданскую позицию и участвовать в выборах вне зависимости от того, какого они уровня.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, первые два дня выборов прошли без серьезных нарушений. К вечеру 9 сентября свои голоса отдали уже порядка 2,5 миллиона москвичей.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы