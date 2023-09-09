В МГИК отметили отсутствие жалоб и нарушений в ходе второго дня выборов мэра

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Московской городской избирательной комиссии заявили об отсутствии жалоб и нарушений в ходе второго дня выборов мэра Москвы. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

"Мы подводим итоги второго дня голосования, ровно в 20:00 все участки штатно закрыли свои двери, приступили к перемещению бюллетеней из ящика для голосования в сейф-пакет. День прошел в целом штатно, без нарушений", – сказала Кириллова.

Она отметила, что на второй день голосования все системы работали нормально, а технических сбоев не наблюдалось.

Кириллова также отметила, что Московская городская избирательная комиссия совместно с Общественным штабом наблюдения за выборами тщательно проверяют информацию о ходе голосования.

"Большая часть информации о нарушениях в соцсетях не находит подтверждения. Если какие-то факты выявляются, они не носят системного характера", – подчеркнула Ольга Кирилова.

Ранее сообщалось, что на второй день голосования участие в выборах мэра Москвы приняли более 2,5 миллиона человек.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.