МГИК: в выборах мэра Москвы приняли участие более 2,6 млн человек

Москвичи выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях в ТиНАО. По данным Мосгоризбиркома, на выборах в общем проголосовало более 2,6 миллиона москвичей. Большинство приняли участие в выборах дистанционно.

Проголосовать можно и в воскресенье, 10 сентября, до 20:00. В заключительный день голосования все избирательные участки открылись штатно, рассказали в МГИК.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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