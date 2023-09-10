Более 3 млн человек проголосовали на выборах мэра Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

С начала голосования на выборах мэра и депутатов 13 муниципальных образований порядка 3 миллионов жителей Москвы приняли в нем участие.

Глава Общественного штаба по наблюдениям за выборами Вадим Ковалев заявил, что москвичи чаще отдают предпочтение формату дистанционного электронного голосования.

"Вне зависимости от способа голосования, который выбирают москвичи, могу сказать, что выборы проходят в спокойном режиме. О том, как дела обстоят на участках, мы узнаем от наших наблюдателей на месте и видеонаблюдателей, находящихся в штабе и в режиме 24/7 контролирующих ход голосования", – передает его слова сайт Общественного штаба по наблюдениям за выборами.

Один из видеонаблюдателей Полина Лисицына рассказал, что за два с половиной дня серьезных нарушений не выявляли. В основном это неправильное расположение или установка камер видеонаблюдения, уточнила она. Такие неполадки оперативно корректируют на местах.

Другой видеонаблюдатель Евгений Наумов отметил, что следить за прозрачностью выборов – это прекрасный опыт, так как чувствуется большая ответственность. При выявлении нарушений следует сразу же сообщить о них.

Голосование завершится 10 сентября в 20:00. Это касается и электронных систем, и личного участия на участках.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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