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10 сентября, 18:30

Политика

Финальный розыгрыш "Миллиона призов" в ходе выборов мэра пройдет 11 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Утром в понедельник, 11 сентября, в столице состоится заключительный розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов". Баллы смогут выиграть участники электронного голосования на выборах мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО.

11 сентября в розыгрыш попадут те, кто приняли участие в ДЭГ с 20:01 9 сентября до завершения выборов.

"Победителей определят случайным образом при помощи специального оборудования. После 12:00 им отправят СМС-сообщения. Для получения призовых баллов им необходимо будет активировать уникальный код участника до 25 сентября включительно", – говорится в сообщении.

Выяснить, является ли поступивший код выигрышным, возможность появится с 12:00 в день проведения розыгрыша. Для этого необходима авторизация на странице акции #ВыбираемВместе2023. На сайте можно будет активировать код участника, найти информацию о партнерах акции, порядке и сроках ее проведения.

В этом году победители получают одну, три или пять тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю. Выигрыш можно потратить в магазинах, ресторанах, музеях и театрах. Кроме того, есть возможность направить баллы на благотворительность. В общей сложности предусмотрено 2,3 миллиона призов.

Уже состоялось два розыгрыша, в которых поучаствовали 2 090 881 человек. Получить одну тысячу призовых баллов смогут те, кто впервые примет участие в ДЭГ и не выиграл призовые баллы в розыгрыше.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них могут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Участники второго розыгрыша "Миллиона призов" начали получать выигранные баллы

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