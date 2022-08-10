Байден снова пожал руку воздуху в Белом доме

Курьезный случай произошел с президентом США на церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников в Белом доме. Сенатор от штата Нью-Йорк перед выступлением поздоровался с Джо Байденом, однако через три секунды тот забыл об этом и снова протянул руку. Второй раз сенатор здороваться не стал, а Байден сделал вид, что просто захотел почесать подбородок.

Это не первый случай, когда американский президент здоровается с пустотой. Также ранее он назвал президентом своего вице-президента, перепутал Сирию и Ливию, оступился при посадке в самолет в Питтсбург.

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