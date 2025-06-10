Минобороны РФ опубликовало видео с вернувшимися из украинского плена военными

Минобороны России опубликовало кадры с военнослужащими, вернувшимися с территории, подконтрольной Киеву. Это вторая группа, освобожденная в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле. Взамен Украине передали бойцов ВСУ.

Освобожденных военных доставили в Белоруссию, где им начали оказывать необходимую медицинскую и психологическую помощь. Позже они пройдут курс лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России.

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