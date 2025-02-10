10 февраля, 23:45Политика
Новый российский истребитель Су-57 представлен на выставке в Индии
Новейший российский истребитель Су-57 представлен на выставке в Индии. Это экспортная версия самолета пятого поколения.
Су-57 практически не имеет критических режимов и считается единственным в мире истребителем пятого поколения, который доказал эффективность противодействия западным комплексам ПВО. Локаторы противника его почти не видят, кроме того, самолет обладает высокоточными средствами поражения.
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