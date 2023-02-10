Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:30

Политика

Новости часа: Берлин не рассматривает вопрос поставок боевых самолетов Киеву

Новости часа: Берлин не рассматривает вопрос поставок боевых самолетов Киеву

Новости часа: Путин огласит послание парламенту 21 февраля

Путин огласит послание парламенту 21 февраля

Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля

Опубликованы кадры работы пятой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса в зоне СВО

Захарова назвала Украину и Запад "могильщиками" Минских соглашений

Минобороны РФ показало работу самолетов Су-35С в зоне СВО

В США заявили, что сбитый аэростат КНР мог перехватывать сигналы мобильной связи

SpaceX ограничила применение сетей Starlink для беспилотников на Украине

Минобороны РФ показало работу расчетов минометов "Василек" в зоне СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Берлин не рассматривает вопрос возможных поставок боевых самолетов Киеву. Об этом заявило Минобороны ФРГ.

Число самозанятых в Москве за 2022 год выросло на 42%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Врачи аэромобильного госпиталя МЧС РФ в Турции уже оказали помощь более 110 пострадавшим. О работе сотрудников МЧС сообщила пресс-служба ведомства.

Читайте также
политиказа рубежоммэр МосквыобществопроисшествиявидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика