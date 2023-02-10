Новости часа: Берлин не рассматривает вопрос поставок боевых самолетов Киеву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Берлин не рассматривает вопрос возможных поставок боевых самолетов Киеву. Об этом заявило Минобороны ФРГ.

Число самозанятых в Москве за 2022 год выросло на 42%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Врачи аэромобильного госпиталя МЧС РФ в Турции уже оказали помощь более 110 пострадавшим. О работе сотрудников МЧС сообщила пресс-служба ведомства.