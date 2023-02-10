Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

Девятая бригада Донецкого армейского корпуса атаковала укрепленные позиции ВСУ

Девятая бригада Донецкого армейского корпуса атаковала укрепленные позиции ВСУ

Новости часа: военные РФ спасли из-под завалов в Сирии 47 человек

Новости часа: число жертв землетрясения в Турции превысило 17 тысяч

Новости часа: первая группа иностранных спасателей пересекла границу Сирии через КПП

Новости часа: группа конгрессменов США потребовала от Байдена прекратить помогать Украине

Новости часа: Британия заявила, что осознает риск эскалации при поставках Киеву самолетов

Зеленский признался, что не собирался выполнять Минские соглашения

Новости часа: в МЧС сообщили, сколько человек может находиться под завалами в Новосибирске

Авиация и средства ПВО РФ сбили два украинских самолета за сутки

Новости часа: спасатели МЧС РФ разобрали почти 900 кв м завалов в Турции

Девятая бригада Донецкого армейского корпуса атаковала укрепленные позиции ВСУ. Она ударила из пушек-гаубиц и 120-миллиметровых минометов. Огнем поддерживают и продвижение штурмовых групп.

Российские войска продолжили наступление на донецком направлении и заняли новые позиции. На других участках линии боевого соприкосновения шли позиционные бои. За сутки украинские войска, как заявили в российском Минобороны, потеряли более 300 военнослужащих и десятки единиц вооружения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика