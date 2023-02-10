Девятая бригада Донецкого армейского корпуса атаковала укрепленные позиции ВСУ. Она ударила из пушек-гаубиц и 120-миллиметровых минометов. Огнем поддерживают и продвижение штурмовых групп.

Российские войска продолжили наступление на донецком направлении и заняли новые позиции. На других участках линии боевого соприкосновения шли позиционные бои. За сутки украинские войска, как заявили в российском Минобороны, потеряли более 300 военнослужащих и десятки единиц вооружения.

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