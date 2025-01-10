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10 января, 11:30

Политика

В зоне спецоперации будут созданы взводы на мотоциклах для быстрой доставки

В зоне спецоперации будут созданы взводы на мотоциклах для быстрой доставки

"Гиацинт-Б" точными выстрелами уничтожает ВСУ в Курской области

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В зоне спецоперации будут создавать взводы на мотоциклах для быстрой доставки снаряжения на передовую. Об этом сообщили в Минобороны. Там также заявили, что крымские десантники уничтожили пехоту ВСУ в курском приграничье.

С воздуха операции поддерживают группы ударных вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М, которые наносят точные удары по позициям противника. За последние сутки на курском направлении армия ВСУ потеряла 190 человек, боевая техника и склады боеприпасов уничтожены.

Украинские солдаты продолжают сдаваться в плен. Только за последние сутки в Курской области сложили оружие 26 военных ВСУ. Всего с начала СВО противник лишился более 20 тысяч единиц бронированной техники и более 30 тысяч единиц специального военного оборудования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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