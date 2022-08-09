Около 2 тыс иностранных наемников воюют на Украине – Минобороны

Около двух тысяч иностранных наемников воюют в данный момент на Украине. Это данные Минобороны.

За прошедшие недели прибыло еще 175 человек. 81 из них были из Грузии. Однако те, кто приезжает, по данным Министерства, не перекрывает потери. За последние 1,5 месяца на Украине было уничтожено 726 иностранных наемника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.