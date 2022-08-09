Вашингтон продолжает "подливать масла в огонь" украинского конфликта – посол РФ

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Развивающиеся страны по всему миру с удивлением и непониманием наблюдают за политикой США в отношении Украины. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводит в своем телеграм-канале пресс-служба посольства
Он добавил, что недальновидные шаги Вашингтона создают иллюзию у беспринципных деятелей в Киеве о возможности "измотать" Россию и победить на поле боя.
Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Украине на один миллиард долларов. В новый пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS. Кроме того, Украине выделят артиллерийские боеприпасы, 1 000 противотанковых Javelin, взрывчатку, медицинские препараты и 50 бронированных медицинских автомобилей.
До этого журнал Foreign Policy написал со ссылкой на подсчеты Кильского института мировой экономики, что Запад обещал выделить Украине 31 миллиард долларов, но выплатил всего 11 миллиардов долларов. По информации издания, несмотря на рост финансовой помощи в конце июня – начале июля, Киев получил лишь треть от обещанной суммы, при этом данный показатель на порядок меньше той суммы, которую Россия получила за свои углеводороды в этот же период.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Швеция направит в Британию более 100 инструкторов для подготовки украинских военных
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