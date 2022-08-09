СМИ сообщили о "странной" популярности Путина в Германии

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В Германии и Австрии обратили внимание на высокий уровень поддержки Владимира Путина и России. Об этом написал обозреватель Герхард Лехнер в газете Wiener Zeitung.

Он подчеркнул, что впечатление о единодушной поддержке Киева среди немцев и австрийцев обманчиво, поскольку у Москвы внушительное число сторонников.

"Но откуда эта странная благосклонность к Путину и России, которая особенно велика в немецкоговорящем пространстве? Конечно, Путин импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым – антинатовской риторикой", – считает обозреватель.

Он заметил, что население Германии и Австрии недовольно из-за экономических последствий санкций. Обозреватель пояснил, что энтузиазм в отношении Украины снижают растущая инфляция, грозящий дефицит газа и высокие цены.

По словам Лехнера, доходит до того, что многие видят в президенте Украины Владимире Зеленском поджигателя конфликта, который мешает установлению мира.

Ранее Владимир Путин заявил, что нынешняя волна русофобии на Западе напрямую связана с его стремлением изолировать и "отменить" Россию как бунтаря против насаждаемого им порядка. По его словам, западные государства считают себя исключительными и беспардонно навязывают другим странам свою культуру, этику и видение истории. Путин отметил, что тех, кто не хочет подчиняться этим правилам, Запад стремится наказать и задавить экономически.

