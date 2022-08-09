В РФ могут создать объединение государств по образу СССР

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет выступил с инициативой по созданию добровольного объединения суверенных стран по образу СССР.
"Считаю целесообразным вернуться к коллективной системе добровольного объединения суверенных государств в один военно-политический и экономический блок, способный эффективно противостоять западной экспансии и агрессии. Прообразом новой конфедерации может стать великий и могучий СССР", – сообщил он РИА Новости.
По словам депутата, СССР позволяло сдерживать НАТО в стремлении колонизировать мир, а создание нового объединения позволит государствам–участникам укрепить свои суверенитеты.
Шеремет привел в пример Украину, которая стала сателлитом США и подверглась постепенной оккупации с их стороны.
Он не исключил, что новый блок будет превышать по границам СССР. "Это будет равноправный союз, где каждая из стран уважает суверенитет и культуру друг друга, а не те колонии, которые привыкли создавать США под личиной помощи и торжества демократии", – отметил депутат.
Шеремет также сообщил о наличии у РФ возможностей и потенциала для обеспечения новому союзу нерушимости границ и безопасности.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что требование Киева о возвращении трети зарубежного имущества бывшего СССР, которое в настоящее время принадлежит России, можно расценить как банкротство киевского режима.
Он отметил, что, прежде чем на что-то претендовать, украинским властям нужно было взять на себя треть долгов СССР. Володин напомнил, что по состоянию на 1994 год долги Советского Союза составляли 110 миллиардов долларов.
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