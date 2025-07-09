Российские ударные беспилотники получили новые задачи, теперь почти ежедневно наносятся удары по украинским военкоматам, которые официально называются территориальными центрами комплектования (ТЦК).

По сообщениям в соцсетях, жители Украины не только выражают благодарность операторам дронов, но и активно публикуют координаты ТЦК в своих городах. Для многих это стало актом возмездия за принудительную мобилизацию.

Эксперты отмечают, что украинские военкоматы вызывают глубокое недовольство у населения. Люди рассказывают о случаях поджогов автомобилей работников ТЦК, а родственники погибших военнослужащих мстят за своих близких.

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