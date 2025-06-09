Улицы в центре Москвы перекроют 11 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня, 11:30

Политика

Российские войска приблизились к Константиновке в ДНР на 6,5 километра

Российские войска приблизились к Константиновке в ДНР на 6,5 километра

В ГД озаботились усилением роли русского языка на фоне обилия заимствований

Новости мира: Трамп споткнулся при подъеме по трапу самолета

Уголовные дела о домашнем насилии предложили возбуждать без заявления

Новости мира: в американском штате Теннесси упал пассажирский самолет

ВС РФ взяла под контроль село Заря в ДНР

ВС РФ освободили населенный пункт Заря

Иностранные журналисты осмотрели рефрижитаоры с первой партией тел погибших солдат ВСУ

Новости мира: в Лос-Анджелесе произошли массовые беспорядки из-за нелегальной миграции

Новости мира: Трамп пригрозил Маску последствиями в случае поддержки демократов

Вооруженные силы России продолжают продвижение в Донецкой народной республике. По информации военных корреспондентов, российские подразделения подошли на расстояние 6,5 километра к городу Константиновка. За последнюю неделю бойцы расширили зону контроля в районе Ступочек и заняли участок местности к северу от населенного пункта.

Минобороны сообщило, что с начала специальной военной операции российские войска уничтожили более 62 тысяч украинских беспилотников, свыше 23 тысяч танков и бронемашин, более 1,5 тысячи установок РСЗО, а также 663 самолета и 283 вертолета противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоМария РыбаковаИван Евдокимов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика