Вооруженные силы России продолжают продвижение в Донецкой народной республике. По информации военных корреспондентов, российские подразделения подошли на расстояние 6,5 километра к городу Константиновка. За последнюю неделю бойцы расширили зону контроля в районе Ступочек и заняли участок местности к северу от населенного пункта.

Минобороны сообщило, что с начала специальной военной операции российские войска уничтожили более 62 тысяч украинских беспилотников, свыше 23 тысяч танков и бронемашин, более 1,5 тысячи установок РСЗО, а также 663 самолета и 283 вертолета противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.