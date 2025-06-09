Улицы в центре Москвы перекроют 11 июня

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09 июня, 08:00

Политика

Новости мира: Трамп споткнулся при подъеме по трапу самолета

Новости мира: Трамп споткнулся при подъеме по трапу самолета

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Президент США Дональд Трамп споткнулся, поднимаясь по трапу в самолет. Госсекретарь Марко Рубио шел за главой государства и тоже оступился почти на том же месте. Многие американцы вспомнили, что еще недавно пройти по трапу без происшествий не получалось у предыдущего президента Джо Байдена.

Сильный шторм прошел на востоке Китая. Местные жители сняли на видео, как на улице идет ливень, порывы ветра сдувают практически все на своем пути. По прогнозам синоптиков, ливни с грозами в регионе продлятся еще несколько суток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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