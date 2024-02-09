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09 февраля, 17:30

Политика

Число просмотров поста с интервью Путина журналисту Карлсону в соцсети X превысило 100 млн

Число просмотров поста с интервью Путина журналисту Карлсону в соцсети X превысило 100 млн

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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону вызвало резонанс в США

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону собрало 50 млн просмотров

Число просмотров интервью Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону в социальной сети X превысило 100 миллионов и собрало сотни тысяч отметок "нравится" и репостов. За более чем 2 часа президент России ответил примерно на 60 вопросов.

В Кремле подчеркнули, что не обговаривали заранее темы и вопросы для обсуждения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил нежелание ряда американских СМИ публиковать это интервью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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