В Госдуме предложили строже контролировать разведение породистых собак

Разведение породистых собак хотят контролировать строже в России. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Продавать элитных животных предложили только при наличии документа об их происхождении. Норма будет касаться питомников и частных заводчиков.

Новые правила должны вывести данный бизнес из тени, а также сократить количество бездомных животных, которых выбрасывают из-за несоответствия критериям породы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.