Новости мира: премьер Венгрии Орбан отправился в Вашингтон с "миссией мира"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан летит в Вашингтон на саммит НАТО, но использует поездку и для "миссии мира", заявили в его офисе. При этом там уточнили, что у страны нет мирного плана по Украине, его должны выработать стороны конфликта, но для этого сначала нужно прекратить огонь.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон не принял отставку премьера Габриэля Атталя. По данным СМИ, глава государства попросил его "временно остаться на посту, чтобы обеспечить стабильность в стране".

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