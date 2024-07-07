Рогов: ПВО РФ сбила над Мелитополем 5 ракет HIMARS, выпущенных ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Российская система противовоздушной обороны сбила над Мелитополем пять ракет HIMARS, сообщил в своем телеграм-канале сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его данным, обломки четырех ракет упали на севере города. В местах падения начался пожар из-за возгорания сухой травы и кустарника. Спасатели своевременно начали его тушение, пожар локализован, отметил Рогов.

6 июля средства ПВО сбили семь украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области. При помощи беспилотников ВСУ пытались совершить террористическую атаку по объектам РФ, сообщили в Минобороны РФ.