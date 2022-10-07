Союзные силы РФ освободили населенный пункт Зайцево в ДНР

Украинские войска предприняли попытку наступления на нескольких направлениях, но были отброшены. Под Артемовском в ДНР союзные силы освободили населенный пункт Зайцево.

ВКС России высокоточными ударами разрушили три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец в Херсонской области. За сутки уничтожены восемь пунктов управления, четыре склада боеприпасов, две украинские батареи РСЗО "Град".

Истребительной авиацией ВКС РФ в ДНР сбили два самолета ВСУ, а российская ПВО поразила девять беспилотников и перехватила три снаряда РСЗО "Ольха".

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