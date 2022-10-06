На временные пункты мобилизации в Москве продолжают прибывать добровольцы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москвичи, в том числе и добровольцы, продолжают приходить на временные мобилизационные пункты.

"Раз я сам пришел, то, конечно, считаю, что нужно идти и защищать свою Родину, своих близких. У меня там родственников много, и вообще там уже ребята, которых я знаю, служат. Потом как я им в глаза буду смотреть? В принципе, довольно быстро все. Меня передали сначала одному сотруднику, потом второму сотруднику, потом сфотографировали – и все", – рассказал один из прибывших.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, граждане, отправленные в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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