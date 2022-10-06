Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске

Глава Минздрава Михаил Мурашко вместе с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой 6 октября навестили пострадавших при стрельбе в ижевской школе. 15 человек были направлены на лечение в московские больницы.

7 октября пятерых пациентов планируют выписать. Их ждет реабилитация и медицинская помощь уже по месту жительства.

В конце сентября 34-летний мужчина ворвался в школу № 88 в Ижевске и открыл стрельбу. Погибли 17 человек, более 20 пострадали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.