Энергоснабжение Энергодара частично восстановлено – СМИ

Энергоснабжение Энергодара частично восстановлено, а взрывы прекратились. Об этом заявили в ТАСС.

По информации агентства, в городе спокойная обстановка. Ранее сообщалось о взрывах и обстрелах со стороны украинских военных.

По данным Минобороны, ВСУ за сутки выпустили по Энергодару 16 снарядов, один из них попал в трансформаторную подстанцию. По предварительной информации, пострадавших нет.

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