Российские военные доставили гумпомощь детям ЛНР

Военнослужащие Центрального военного округа доставили гуманитарную помощь детям ЛНР. Около тонны продуктов и различные канцелярские предметы передали администрации местной школы-интерната.

Учебное заведение было разрушено ВСУ, но после освобождения города Лутугино школу восстановили. Гуманитарную помощь получили около 300 воспитанников интерната. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

