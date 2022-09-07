Медведев отреагировал на слова Борреля о "фашистской России"

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление главы дипломатии ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о "фашистской России". Его слова он прокомментировал в своем телеграм-канале.
"Этот чиновник должен быть навсегда занесен в списки нерукопожатных без права помилования", – говорится в публикации.
Ранее на межпарламентской конференции Европарламента Боррель назвал Россию "фашистским государством". Позже выяснилось, что политик лишь цитировал другого человека, что не передал переводчик. Из-за произошедшего неоднозначное высказывание приписали главе дипломатии ЕС.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное высказывание, заявил, что суждения главы дипломатии Евросоюза о России более не имеют релевантный характер. По его мнению, Боррель, сделав подобное заявление, полностью обнулил себя как дипломата.
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