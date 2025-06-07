Новости мира: в США пытаются повлиять на сенатора Грэма для смягчения санкций против РФ

Администрация президента США Дональда Трампа пытается заставить сенатора-республиканца Линдси Грэма смягчить санкции против России, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, глава Штатов опасается, что новые меры против России могут нанести ущерб планам восстановления отношений между странами.

Между тем аномальная жара вызвала масштабные лесные пожары в Канаде. Огонь уже прошел больше 1,5 миллиона гектаров, эвакуированы десятки тысяч жителей. На

данный момент в стране бушуют свыше 200 пожаров, более половины из них признаны неконтролируемыми. Дым уже дошел до Европы и успел сильно ухудшить качество воздуха.

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