Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июня, 09:45

Политика

Новости мира: в США пытаются повлиять на сенатора Грэма для смягчения санкций против РФ

Новости мира: в США пытаются повлиять на сенатора Грэма для смягчения санкций против РФ

ЕК начала подготовку к возвращению беженцев из Украины на родину

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по украинским объектам

ВС РФ освободили населенный пункт Троицкое в ДНР

В ГД проработают проект национальной системы пеших туристических маршрутов

В Европе начали готовиться к отправке украинских беженцев на родину

ВС РФ уничтожили формирования ВСУ в Сумской области

Новости мира: Израиль нанес удар по Бейруту

ВС РФ освободили населенный пункт Редкодуб в ДНР

В Буэнос-Айресе прошел массовый протест против политики властей

Администрация президента США Дональда Трампа пытается заставить сенатора-республиканца Линдси Грэма смягчить санкции против России, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, глава Штатов опасается, что новые меры против России могут нанести ущерб планам восстановления отношений между странами.

Между тем аномальная жара вызвала масштабные лесные пожары в Канаде. Огонь уже прошел больше 1,5 миллиона гектаров, эвакуированы десятки тысяч жителей. На
данный момент в стране бушуют свыше 200 пожаров, более половины из них признаны неконтролируемыми. Дым уже дошел до Европы и успел сильно ухудшить качество воздуха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомпроисшествияпожарвидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика