Трамп переименовал Министерство обороны США в "Министерство войны"

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны США в "Министерство войны". По мнению главы Белого дома, это название подходит больше, учитывая "все, что происходит в мире". Глава Пентагона Пит Хегсет поддержал это решение.

В сербском Нови-Саде начались беспорядки. Участники массовых митингов бросают в полицию бутылки, камни и мусор, а также громят административные здания. Силовики в ответ применяют слезоточивый газ. При этом акции студентов и оппозиции продолжаются уже не первый месяц.

Индия продолжит покупать нефть у России, несмотря на давление США, заявила министр финансов страны Нирмала Ситхараман. Она отметила, что власти руководствуются национальными интересами.

