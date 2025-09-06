Форма поиска по сайту

06 сентября, 16:30

Политика

Трамп переименовал Министерство обороны США в "Министерство войны"

Новости мира: в Бейруте прошла акция в поддержку движения "Хезболла"

Новости мира: в Сербии возобновились массовые беспорядки в Нови-Саде

Российская армия освободила Федоровку в ДНР

Владимир Путин провел переговоры в машине на саммите ШОС

Путин назвал размещение войск НАТО первопричиной втягивания Украины в Альянс

Путин заявил о готовности России полностью выполнять будущие мирные договоренности

Конор Макгрегор заявил о намерении баллотироваться в президенты Ирландии

Путин заявил о предложениях России по работе с международными компаниями

Новости мира: Джо Байден перенес операцию по удалению раковых клеток с кожи

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны США в "Министерство войны". По мнению главы Белого дома, это название подходит больше, учитывая "все, что происходит в мире". Глава Пентагона Пит Хегсет поддержал это решение.

В сербском Нови-Саде начались беспорядки. Участники массовых митингов бросают в полицию бутылки, камни и мусор, а также громят административные здания. Силовики в ответ применяют слезоточивый газ. При этом акции студентов и оппозиции продолжаются уже не первый месяц.

Индия продолжит покупать нефть у России, несмотря на давление США, заявила министр финансов страны Нирмала Ситхараман. Она отметила, что власти руководствуются национальными интересами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

