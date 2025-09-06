Форма поиска по сайту

Новости мира: в Бейруте прошла акция в поддержку движения "Хезболла"

Новости мира: в Сербии возобновились массовые беспорядки в Нови-Саде

Российская армия освободила Федоровку в ДНР

Владимир Путин провел переговоры в машине на саммите ШОС

Путин назвал размещение войск НАТО первопричиной втягивания Украины в Альянс

Путин заявил о готовности России полностью выполнять будущие мирные договоренности

Конор Макгрегор заявил о намерении баллотироваться в президенты Ирландии

Путин заявил о предложениях России по работе с международными компаниями

Новости мира: Джо Байден перенес операцию по удалению раковых клеток с кожи

Владимир Путин заявил, что Россия открыта к международному сотрудничеству

В Ливане прошла демонстрация в поддержку движения "Хезболла". Жители Бейрута вышли на улицы после заявления властей о возможном разоружении организации. Такой план появился под давлением США и Израиля, пригрозивших новыми ударами.

Индия продолжит покупать нефть у России, несмотря на давление США. Министр финансов Нирмала Ситхараман заявила, что решение принято в интересах страны. Ранее президент США Дональд Трамп отказался от торговой сделки с Индией, а США повысили пошлины на индийские товары до 50%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

