Путин и Уиткофф завершили встречу в Кремле

Встреча Владимира Путина со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом завершилась в Кремле. Переговоры прошли за пятиметровым столом в представительском кабинете.

В этот раз программа у американского политика вновь прошла в ускоренном темпе. Прилет в Москву состоялся рано утром 6 августа, через пару часов он отправился на завтрак с последующей прогулкой по "Зарядью". Оттуда Уиткофф сразу поехал на переговоры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.