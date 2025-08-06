Форма поиска по сайту

06 августа, 07:30

Политика

Россия прекратила соблюдать мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности

Россия прекратила соблюдать добровольный мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Решение стало ответом на действия США и их союзников, которые ранее вышли из Договора по РСМД и начали переброску соответствующих систем в Европу и Азию.

Российский МИД подчеркнул, что дальнейшее самосдерживание создает угрозу безопасности страны. В Кремле подчеркивают, что речь идет о мерах обороны, а объявлять о развертывании ракет публично не планируется. В Европе и США решение России вызвало тревогу, поскольку подлетное время до баз НАТО теперь исчисляется минутами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

