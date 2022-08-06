Эрдоган заявил, что Путин пригласил его на встречу ШОС в Узбекистане.

Российские военные уничтожили под Харьковом взвод РСЗО "Ольха" и американских HIMARS – Минобороны РФ.

Завершена реставрация особняка Рутковских в Большом Козловском переулке – Собянин.

Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.