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Политика

Российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

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Бронегруппа российских десантников уничтожила наблюдательный пункт ВСУ. Замаскированную в лесу позицию противника, где находились пять военнослужащих, обнаружила разведка.

Для ликвидации цели решили использовать боевую машину десанта БМД-4М. Огонь вели с закрытых позиций из 100-миллиметровой пушки. Так как позиция ВСУ находилась в 4 километрах, били по навесной траектории. Точность попаданий корректировали с помощью беспилотника.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикабезопасностьвидеоАнастасия Бородина
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