Шольца освистали на фестивале СДПГ в Германии из-за Украины – СМИ

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Толпа немцев освистала канцлера Германии Олафа Шольца на фестивале СДПГ в городе Фалькензе, обвинив его в разжигании войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкую газету Bild.

Издание пишет, что порядка ста человек освистали выступление политика, называя его "поджигателем войны", "лжецом" и "бандитом". Когда Шольц вышел на сцену, он был вынужден посвятить свою речь оправданиям за помощь Украине, однако собравшиеся возмущенно кричали.

Так же присутствующие встретили вышедшего на сцену премьер-министра земли Бранденбург Дитмара Войдке. Оба спикера старались успокоить собравшихся, обвиняя Москву в ситуации на Украине, однако толпа не прекратила выкрикивать лозунги.

По данным газеты, протестующие размахивали флагами мира, а на некоторых была замечена символика России.

Ранее кабмин Германии назвал законными с точки зрения международного права удары Киева по объектам на российской территории оружием украинского производства. Такое заявление сделал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Однако он добавил, что, как заявлял канцлер Германии Олаф Шольц, ФРГ передает вооружение Украине для того, чтобы она защищала свою территорию.