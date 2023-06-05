Недостроенный мост во второй раз за два года обрушился в Индии

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Автомобильный мост в индийском штате Бихар, который соединял такие районы страны, как Султангандж и Хагарию, обрушился во второй раз за последние два года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на телеканал NDTV.

Так, вначале рухнул один из фрагментов дорожного полотна в центре сооружения, а после этого покосились опоры и мост практически обрушился в реку. Телеканал уточнил, что о жертвах не сообщается. По данным СМИ, охранник, который работал недалеко, пропал без вести.

Уточняется, что в момент обрушения сооружение восстанавливали после подобного случая в ноябре прошлого года.

Мост открыл премьер-министр штата Нитиш Кумар в 2014 году. Он поручил организовать расследование. Президент штата Самрат Чоудхари добавил, что в правительстве Кумара присутствует коррупция.

До этого СМИ сообщали, что товарный поезд сошел с рельсов в индийском штате Одиша, где до этого столкнулись три состава. По данным СМИ, несколько вагонов грузового поезда, который перевозил известняк, сошли с рельсов в районе Баргарх.

В пятницу, 2 июня, пассажирский поезд, следовавший из Калькутты в Ченнаи, столкнулся с грузовым составом недалеко от города Баласор. После столкновения часть вагонов рухнула на соседние пути, и в них врезался другой скорый поезд. По последним данным, погибли 288 человек, ранены более 900.

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