Подростка, пострадавшего при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, доставили в Москву

Фото: телеграм-канал "Ростовский следком"

Подростка, пострадавшего при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону, бортом санавиации доставили в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава РФ.

"Одного из пострадавших, 12-летнего подростка, бортом санитарной авиации в сопровождении мультидисциплинарной бригады врачей доставили в РДКБ. Перелет он перенес нормально", – сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Он также подчеркнул, что остальным пострадавшим детям оказывается медицинская помощь в стационарах Ростова-на-Дону.

Во вторник, 30 мая, зрительская трибуна обрушилась из-за сильного ветра. ЧП произошло во время проведения областных соревнований по футболу на территории Гребного канала.

В результате инцидента погибла одна женщина. Еще 36 человек обратились за медицинской помощью, 26 из них, в том числе 24 ребенка, продолжают находиться в больницах.

После произошедшего в Ростове-на-Дону ввели запрет на проведение массовых мероприятий при неблагоприятных погодных условиях. Распоряжение направили во все региональные подведомственные учреждения.

1 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Личности ответственных за мероприятие должностных лиц Спортивной школы олимпийского резерва № 5 еще не установлены.

Пострадавшего при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону подростка доставили в Москву