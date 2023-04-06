Памятник Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище

Памятник Владимиру Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище. Церемония прошла 6 апреля, в день годовщины смерти основателя и первого лидера ЛДПР.

Памятник создан народным художником России Андреем Ковальчуком. Бронзовая фигура Жириновского выполнена в полный рост, а общая высота памятника составляет 2,75 метра. На постаменте также выгравированы две цитаты политика.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая политику всю возможную медицинскую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.