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Политика

Памятник Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище

Памятник Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище

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Памятник Владимиру Жириновскому открыли на Новодевичьем кладбище. Церемония прошла 6 апреля, в день годовщины смерти основателя и первого лидера ЛДПР.

Памятник создан народным художником России Андреем Ковальчуком. Бронзовая фигура Жириновского выполнена в полный рост, а общая высота памятника составляет 2,75 метра. На постаменте также выгравированы две цитаты политика.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая политику всю возможную медицинскую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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