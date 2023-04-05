Путин поручил пресекать пропаганду, подрывающую порядок в новых регионах РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ призвал уделять особое внимание противостоянию с пропагандой, цель которой заключается в дестабилизации обстановки в присоединенных российских регионах.

По словам президента, там следует повысить эффективность борьбы с преступными схемами использования информационных технологий. Путин призвал пресекать пропагандистскую агрессию неонацистов и их пособников, разоблачать ложь и провокации.

Вместе с этим глава государства отметил, что украинская сторона использует свое "недобитое подполье" из радикалов, чтобы запугать жителей новых регионов РФ.

"Что хочу особо подчеркнуть – противник использует для запугивания людей свое недобитое пока подполье, в том числе разного рода неонацистские и другие радикальные группировки. Контроль за ситуацией должен быть надежно обеспечен", – подчеркнул Путин.

Он добавил, что местное население там должно чувствовать защиту со стороны России, выборов в пользу которой сделали жители. Путин напомнил, что люди из новых регионов продолжают налаживать там производство, бизнес, ЖКХ и другое. Жители должны чувствовать, что за ними стоит вся большая Россия, подчеркнул президент.

В ходе заседания российский лидер призвал спецслужбы РФ сделать максимум для обеспечения безопасности граждан их новых регионов. Путин поручил до 1 июля завершить там создание подразделений правоохранительных органов и спецслужб. Вместе с этим президент потребовал уделить в новых регионах более повышенное внимание в борьбе с криминалом.

Путин начал заседание Совбеза по теме общественной безопасности в новых регионах РФ

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