Песков назвал единственным путем продолжение спецоперации РФ на Украине

Фото: Минобороны России

Продолжение спецоперации является единственным на сегодняшний день путем для России в ситуации на Украине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Пока иных путей для нас, кроме продолжения специальной военной операции, нет", – отметил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков заявлял, что США и европейские страны не хотят допускать, чтобы Украина вышла на мирные переговоры.

Он также подчеркивал, что поставленные Москвой в рамках спецоперации цели пока можно достичь лишь военным путем. По словам пресс-секретаря президента, сейчас нет никаких предпосылок для перехода противостояния в мирное русло.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план – Песков

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!