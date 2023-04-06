12:37Политика
Песков назвал единственным путем продолжение спецоперации РФ на Украине
Фото: Минобороны России
Продолжение спецоперации является единственным на сегодняшний день путем для России в ситуации на Украине, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Пока иных путей для нас, кроме продолжения специальной военной операции, нет", – отметил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Песков заявлял, что США и европейские страны не хотят допускать, чтобы Украина вышла на мирные переговоры.
Он также подчеркивал, что поставленные Москвой в рамках спецоперации цели пока можно достичь лишь военным путем. По словам пресс-секретаря президента, сейчас нет никаких предпосылок для перехода противостояния в мирное русло.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Путин и Си Цзиньпин не обсуждали украинский мирный план – Песков
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