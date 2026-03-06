300 российских военнослужащих вернули с подконтрольной Киеву территории. Взамен переданы 300 военнопленных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что посреднические усилия при возвращении оказали ОАЭ и США. Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Всех доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.