График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 15:30

Политика

300 российских военнослужащих вернули с подконтрольной Киеву территории

Авиакомпания "Победа" отменит все рейсы в ОАЭ с 9 по 29 марта

Новости мира: Трамп заявил о необходимости участвовать в выборе лидера Ирана

Российские войска освободили населенный пункт Яровая в ДНР

Воспитанники столичной футбольной школы застряли в Катаре из-за ближневосточного конфликта

"Деньги 24": эксперт рассказал о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на россиян

В ГД внесут проект о совместном воспитании ребенка обоими родителями после развода

Около 16 тысяч россиян покинули страны Персидского залива

Профессор из Китая заявил, что США проиграют войну на Ближнем Востоке

Власти ОАЭ решили не штрафовать туристов, задержавшихся из-за ближневосточного конфликта

300 российских военнослужащих вернули с подконтрольной Киеву территории. Взамен переданы 300 военнопленных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что посреднические усилия при возвращении оказали ОАЭ и США. Сейчас российские военные находятся на территории Белоруссии. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Всех доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
