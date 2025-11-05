05 ноября, 11:30Политика
Новости мира: Зохран Мамдани стал первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка
Новым мэром Нью-Йорка с 1 января станет Зохран Мамдани. Он будет первым мусульманином на этом посту. Новый глава города пообещал противостоять президенту США Дональду Трампу и реализовывать социальные инициативы.
Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Индии. По последним данным, погибли 11 человек, 20 получили ранения. Предварительной причиной аварии называют проезд машиниста на красный сигнал.
