05 ноября, 11:30

Новости мира: Зохран Мамдани стал первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка

В Госдуме начали обсуждать меры борьбы с мошенническими схемами на рынке недвижимости

Владимир Путин наградил разработчиков "Буревестника" и "Посейдона"

В Госдуме предложили наказывать инспекторов ГИБДД за незаконные штрафы

Российская армия нанесла удар дронами по вражеским позициям на Красноармейском направлении

ВС РФ сорвали попытку выхода противника из окруженных районов Красноармейска в ДНР

Стилист рассказала, почему политики носят красные галстуки

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,3 произошло на севере Афганистана

ВС РФ сорвали ротацию ВСУ с помощью ударных беспилотников

Новым мэром Нью-Йорка с 1 января станет Зохран Мамдани. Он будет первым мусульманином на этом посту. Новый глава города пообещал противостоять президенту США Дональду Трампу и реализовывать социальные инициативы.

Пассажирский и грузовой поезда столкнулись в Индии. По последним данным, погибли 11 человек, 20 получили ранения. Предварительной причиной аварии называют проезд машиниста на красный сигнал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

