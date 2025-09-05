Форма поиска по сайту

05 сентября, 10:00

Конор Макгрегор заявил о намерении баллотироваться в президенты Ирландии

Боец смешанных единоборств и бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил о намерении баллотироваться в президенты Ирландии. Об этом он сообщил в видеообращении.

Спортсмен пообещал своим избирателям "настоящие перемены", а также заявил, что не будет подписывать законы без одобрения жителей страны. Он призвал обращаться к местным советникам с просьбой поддержать его кандидатуру.

