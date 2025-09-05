Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 09:30

Политика

Новости мира: Джо Байден перенес операцию по удалению раковых клеток с кожи

Новости мира: Джо Байден перенес операцию по удалению раковых клеток с кожи

Владимир Путин заявил, что Россия открыта к международному сотрудничеству

Новости мира: Дональд Трамп анонсировал новый разговор с Владимиром Путиным

Российская армия освободила Новоселовку в Днепропетровской области

Песков заявил о необходимости гарантий безопасности как для Украины, так и для России

Новости мира: боец Конор Макгрегор решил баллотироваться на пост президента Ирландии

Путин посетил филиал Национального центра "Россия" во Владивостоке

Новости мира: яхта стоимостью около 1 млн долларов затонула в Турции

Минобороны показало кадры с российскими военными в Купянске

В Госдуме предложили запретить подросткам делать татуировки

Бывший президент США Джо Байден перенес операцию по удалению раковых клеток с кожи, сообщили американские СМИ. По их данным, 82-летний политик хорошо восстанавливается после процедуры. В мае этого года офис экс-президента сообщил, что у Байдена была диагностирована агрессивная форма рака предстательной железы.

МЧС России доставило первую партию гуманитарной помощи в пострадавший от землетрясения Афганистан. Борт Ил-76 привез 20 тонн продуктов питания. По последним данным, в результате землетрясения, которое произошло в последний день августа, число погибших уже превысило 2,2 тысячи человек. Еще более 3 тысяч пострадали.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет реформировать систему управления Еврокомиссией, которую она возглавляет. Реформа предполагает сокращение количества департаментов и упразднение "ненужных процессов", что, по сути, будет означать сосредоточение власти в руках самой главы Еврокомиссии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика