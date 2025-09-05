Новости мира: Джо Байден перенес операцию по удалению раковых клеток с кожи

Бывший президент США Джо Байден перенес операцию по удалению раковых клеток с кожи, сообщили американские СМИ. По их данным, 82-летний политик хорошо восстанавливается после процедуры. В мае этого года офис экс-президента сообщил, что у Байдена была диагностирована агрессивная форма рака предстательной железы.

МЧС России доставило первую партию гуманитарной помощи в пострадавший от землетрясения Афганистан. Борт Ил-76 привез 20 тонн продуктов питания. По последним данным, в результате землетрясения, которое произошло в последний день августа, число погибших уже превысило 2,2 тысячи человек. Еще более 3 тысяч пострадали.

Урсула фон дер Ляйен заявила, что хочет реформировать систему управления Еврокомиссией, которую она возглавляет. Реформа предполагает сокращение количества департаментов и упразднение "ненужных процессов", что, по сути, будет означать сосредоточение власти в руках самой главы Еврокомиссии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.