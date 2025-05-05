Пакистан призвал ООН вмешаться в конфликт государства с Индией. Исламабад запросил на 5 мая экстренные консультации в Совете безопасности организации из-за обострения ситуации в регионе, сообщили греческие дипломаты, которые председательствуют в Совбезе.

Китайскую провинцию Дуньхуан накрыла песчаная буря. Из-за непогоды туристов перестали возить на экскурсии, а из туристических зон срочно эвакуируют отдыхающих. Для эвакуации запустили бесплатные автобусы, которые доставляют людей в безопасные места.

В Бразилии полиция пресекла теракт, который мог произойти на концерте певицы Леди Гаги. По данным следствия, злоумышленники вербовали подростков, которые должны были закидать концертную площадку бутылками с зажигательной смесью.