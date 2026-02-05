Форма поиска по сайту

05 февраля, 15:45

Политика

В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры РФ, США и Украины

В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры РФ, США и Украины

Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Абу-Даби завершились и продлились порядка пяти часов. Представители делегаций покидают место проведения встречи. Диалог вновь проходил в закрытом режиме, без прессы.

Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, российская делегация оперативно докладывает Владимиру Путину о ходе переговоров, однако подводить итоги пока рано. При этом спецпосланник лидера США Стив Уиткофф назвал встречи в столице ОАЭ подробными и продуктивными.

Дискуссии могут продолжиться в ближайшие недели. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Переговоры по Украине
политикавидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

