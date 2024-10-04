Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 16:45

Политика

В Госдуме предложили штрафы для родителей за травлю в школе

В Госдуме предложили штрафы для родителей за травлю в школе

ВС РФ продолжают активные боевые действия против ВСУ под Курском

Новости мира: Израиль нанес ночной удар по столице Ливана

Опубликованы первые кадры освобожденного Угледара в ДНР

Депутаты ГД предложили лишать свободы родителей детей-квадроберов

Минобороны сообщило об освобождении города Угледара в ДНР

Спецрейс МЧС из Ливана прибыл в Москву

Спецрейс МЧС из Ливана приземлился в Москве

Минобороны России сообщило о взятии под контроль Угледара

Новости мира: в центре Берлина прошла демонстрация против поставок оружия на Украину

Родителей детей, занимающихся буллингом, предложили штрафовать. Законопроект против буллинга в школах могут внести в Госдуму уже в этом году. Предполагается, что это станет еще одним шагом в борьбе с травлей в российских школах, но уже на законодательном уровне.

Также в Думе предложили отправлять школьных агрессоров и их родителей на "курс исправления". На данный момент разработана предварительная редакция законопроекта.

Депутат Государственной думы Татьяна Буцкая выступает за то, чтобы не вводить штрафы и наказания, а начать оказывать поддержку не только ребенку, но и родителям. Также эксперт отметила, что важную роль в этом вопросе играет профилактика буллинга и в школе, и в семье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоАлина ГилеваЕвгений Дуко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика