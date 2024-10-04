В Госдуме предложили штрафы для родителей за травлю в школе

Родителей детей, занимающихся буллингом, предложили штрафовать. Законопроект против буллинга в школах могут внести в Госдуму уже в этом году. Предполагается, что это станет еще одним шагом в борьбе с травлей в российских школах, но уже на законодательном уровне.

Также в Думе предложили отправлять школьных агрессоров и их родителей на "курс исправления". На данный момент разработана предварительная редакция законопроекта.

Депутат Государственной думы Татьяна Буцкая выступает за то, чтобы не вводить штрафы и наказания, а начать оказывать поддержку не только ребенку, но и родителям. Также эксперт отметила, что важную роль в этом вопросе играет профилактика буллинга и в школе, и в семье.

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